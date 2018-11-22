​В Югре начал действовать «тихий час»: за шум в обеденное время будут штрафовать

22 ноября в Югре официально введен «тихий час». Штрафы грозят тем, кто будет шуметь в обеденный перерыв - с 13.00 до 15.00.

Окружной закон «О тишине» депутаты приняли в середине октября. Спикер парламента Борис Хохряков тогда отметил, что запрет введен по обращению жителей округа. Нарушителям положено такое же наказание, как при любителям пошуметь среди ночи — до двух тысяч рублей физическим лицам, и до 15 тысяч — организациям.

Стоить отметить, что в начале ноября региональное правительство одобрило проект соглашения с МВД, которое дает право полицейским наказывать нарушителей законодательства Югры. Речь идет, в частности, о нарушениях тишины и покоя граждан, комендантского часа, общепризнанных правил поведения, а также правил выгула собак.