Тестируйте первыми: уральцам покажут новейшие телеком-разработки в Центре бизнес-возможностей

Сотрудники уральских компаний и предприниматели чаще всего посещают Москву, Уфу и Казань. Эти города вошли в ТОП-3 по популярности для командировок уральцев. По аналитике «МегаФона», за последние 2 месяца особенно часто бизнесмены Урала стали ездить в Москву и Московскую область. Поклонников высоких технологий связисты приглашают протестировать цифровые решения во время ближайшей поездки в столицу России. «МегаФон» первым среди операторов открыл Центр бизнес-возможностей, расположенный в Головном офисе компании – на Оружейном переулке.

Корпоративные клиенты смогут оценить последние телеком-разработки: от решений по работе с документооборотом до специализированной служебной связи. По данным опросов HeadHunter, практически каждый второй офисный работник в России ездит в командировки, четверть из них делают это ежеквартально, большинство поездок в пределах России (88%). Но, даже если сотрудник улетел в командировку, ему нужно оставаться на связи. Чтобы продемонстрировать, как решать любые бизнес-задачи и держать все процессы под контролем независимо от местонахождения, пространство Центра бизнес-возможностей «МегаФона» поделено на тематические зоны.

1.Решения для офиса. Здесь можно протестировать услугу «Виртуальная АТС» — для организации интернет-телефонии, найти новых клиентов с помощью умных SMS и сервиса «МегаФон.Таргет», оптимизировать работу автопарка с услугой «Контроль кадров» и «Контроль автопарка», и найти сотрудников на массовые позиции благодаря «Цифровому подбору линейного персонала».

2.Зал ожидания в аэропорту, где можно подписать документы с телефона с «Мобильной электронной подписью» или защитить данные от вирусов и предотвратить их перехват через Wi-Fi с помощью решения – «Антивзлом».

3. Импровизированное кафе. В нем представлены фемтосоты – мобильные базовые станции для усиления сигнала. Для быстрых расчетов с покупателями корпоративные клиенты из сферы ритейла могут самостоятельно подключить и настроить онлайн-кассы. Для компаний с повышенными требованиями безопасности будет актуально интеллектуальное видеонаблюдение.

«Мы предлагаем бизнесу комплексные, готовые к использованию решения, которые помогают развиваться, оптимизировать расходы и увеличивать выручку. Услуги, которые легко внедрить, и которые будут работать, прежде всего, в интересах клиента. Мы внимательно следим за потребностями, разрабатываем новые предложения, исходя из запросов и главное – теперь предлагаем клиентам первыми протестировать наши разработки в Центре бизнес-возможностей», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.