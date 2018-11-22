​В 2018 году в Югре произошло 243 пожара на транспорте

За десять месяцев 2018 года в Югре произошло 243 пожара на транспорте. Это - 19 процентов от общего числа зарегистрированных возгораний. Пожары на транспорте в округе занимают второе место, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Специалисты госпожнадзора напоминают, что самые частые причины пожаров в автомобилях – это неисправные электропроводка и системы, механизмы и узлы транспортных средств. И рекомендуют регулярно проверять автомобиль на наличие каких-либо неисправностей.

«Сейчас, в зимний период, необходимо быть предельно внимательными при подключении электроподогрева двигателя. Ни в коем случае не использовать для этой цели самодельные источники, открытый огонь, не утеплять двигатель горючими материалами», - посоветовал инженер госпожнадзора Максим Нестеров.

Кроме того, важно помнить о запрете использовать временную электропроводку при включении электроподогрева.