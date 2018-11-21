​Автомобилистов предупредили об ухудшении дорожных условий на трассах Югры

До 23 января в Югре, Свердловской, Тюменской и Курганской областях синоптики обещают снегопады и метель.

В «Уралуправтодоре» заверили, что предпримут все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда.

«Однако, просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Не затрудняйте работу снегоуборочной техники и не мешайте расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон», - добавили в пресс-службе компании.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону: 8-800-200-63-06.