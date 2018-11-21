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Восемь детей, оставшихся без попечения родителей, получат жилье в Сургутском районе

В 2018 году восемь детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечат во внеочередном порядке жильем в Сургутском районе, шесть из них уже получили квартиры. Об этом на встрече с журналистами рассказала начальник управления опеки и попечительства Лариса Стулей.

Также она сообщила, что меры поддержки предусмотрены и для замещающих семей. Например, из средств окружного бюджета выплачивается ежемесячная выплата на содержание подопечных и усыновленных детей, сумма которой определяется в зависимости от возраста ребенка — от 19 до 32 тысяч рублей. Помимо материальной помощи дети получают государственную гарантию на получение ими образования и медицинского обслуживания.

Отметим, всего на территории Сургутского района проживает более 36 тысяч детей. В замещающих семьях на сегодняшний день воспитывается 462 ребенка, что составляет 1,3 процента от общего детского населения. По сравнению с тем же периодом 2017 года число несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, сократилось на пять детей.


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Сегодня в 20:15, просмотров: 103, комментариев: 0


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