​С 2019 года НКО будут обучать замещающие семьи Сургутского района

С 1 января 2019 года преподавать курсы по обучению замещающих семей в Сургутском районе станет некоммерческая организация. Какая именно НКО примет полномочия, станет известно в ближайшее время — на данный момент две организации из Сургута и Белого Яра прошли отбор, однако окончательное решение не принято. Об этом на встрече с журналистами сообщила начальник управления опеки и попечительства Лариса Стулей.

Также специалист заявила, что обе организации имеют хорошую материально-техническую базу и штат высококлассных сотрудников, в числе которых педагоги, психологи, юристы и медицинские работники. Представители всех этих специальностей будут проводить обучение примерно 40 человек в год.

«Специалисты управления опеки будут принимать участие в подготовке граждан и сохранят контролирующую функцию», — пояснила начальник управления.

Отметим, ранее обучением замещающих родителей в муниципалитете занимался Центр социальной помощи семье и детям, находящий в сельском поселении Барсово. Курс обучения составляет около трех месяцев. Обучение для кандидатов в замещающие семьи останется бесплатным.