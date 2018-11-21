​В новом году обучение в автошколах подорожает на десять процентов

Из-за роста цен на бензин и коммунальные услуги обучение в автошколах России подорожает в среднем на десять процентов уже с 1 января 2019 года. Об этом «Известия» предупредили участники рынка.

Отмечается, что формально подорожания не произойдет - цена останется на том же уровне, но учеников попросят отдельно оплатить расходы на бензин и часы занятий по вождению.

«Мы не будем повышать цены лишь в том случае, если правительство удержит нефтяные компании от подорожания бензина, а стоимость услуг ЖКХ не изменится», - заверил член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин.