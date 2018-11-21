​Министерство просвещения России заявило о существовании Сургутской области

Накануне в официальном сообществе VK Министерства просвещения России появилась запись о первом в России памятнике воспитателю. По мнению ведомства, скульптура расположена в Сургутской области. О фактической ошибке администраторам паблика сообщил подписчик, уточнивший в комментариях: «Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры имелось в виду?».

На данный момент оплошность исправлена, а комментарий удален. Кстати, памятник появился в городе Лянтор Сургутского района еще в конце сентября. Почему сотрудники министерства решили рассказать об арт-объекте только сейчас — неизвестно.