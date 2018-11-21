​Вирус не пройдет: в Югре растет популярность мобильной «охраны»

Югорские бизнесмены теперь нанимают персонального охранника для смартфона – в ноябре спрос на мобильную связь с «антивзломом» вырос в 2,5 раза. Корпоративные и личные данные предприниматели доверяют тарифам «Управляй!» с защитой от перехвата по сети Wi-Fi.

Знания о кибергигиене ежегодно растут. По данным ВЦИОМ, уже каждый второй пользователь интернета в России применяет антивирус, а каждый четвертый использует сложные пароли и часто меняет их.

Мобильная безопасность выходит на первое место и среди тарифных опций. Каждый третий абонент корпоративной линейки «Управляй!» «МегаФона» выбирает связь с дополнительной защитой, которая бесплатна на тарифах «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель».

«Многие компании ставят в офисах охранные сигнализации, но не меньшая защита нужна и для корпоративных смартфонов. В мобильном телефоне руководителя можно найти многое: от конфиденциальной информации до коммерческой тайны. В тарифах для сотрудников управляющего звена мы предусмотрели опцию «Антивзлом», чтобы абоненты решали деловые задачи, не отвлекаясь на вопросы безопасности», – рассказал руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Югре и на Ямале Али Хасматулин.

Функция «Антивзлом» защищает информацию на смартфонах и планшетах при выходе в интернет. Помимо стандартных возможностей антивируса, она предоставляет защиту от перехвата данных по сети Wi-Fi, вредоносных модулей веб-сайтов, фишинговых и других опасных ссылок.

Тарифы «Управляй!» разработаны с помощью технологии анализа Big Data. В зависимости от ежедневных задач каждого сотрудника можно подобрать необходимый объем минут, гигабайт и SMS. Дополнительно клиентам предоставляется безлимитный интернет на почту и облачные хранилища, услуга персональный бюджет и кэшбэк 7%, который компания может использовать на дополнительные цифровые сервисы. Подробнее на сайте www.megafon.ru