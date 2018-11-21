Сургутнефтегазбанк внедрил мобильное приложение для бизнеса

Новое мобильное приложение «СНГБ Онлайн бизнес» Сургутнефтегазбанка можно установить из онлайн магазинов Play market или App Store.

Защищенное приложение «СНГБ Онлайн бизнес» позволяет проводить операции и получать информацию о своих счетах без поездок в банк с использованием мобильного устройства под управлением операционных систем Android или IOS.