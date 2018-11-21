​Кредиты на рефинансирование: ставки снижены

Сургутнефтегазбанк снизил процентные ставки по кредиту на рефинансирование «Альтернативный».

Если у вас имеется потребительский кредит в другом банке, и вы вынуждены платить по нему высокий процент, Сургутнефтегазбанк предлагает воспользоваться кредитом «Альтернативный» и за счет него погасить обязательство перед другим банком, выплачивая при этом более низкую процентную ставку.

По кредиту «Альтернативный» для рефинансирования потребительских кредитов процентная ставка составляет от 12%*, в зависимости от срока выдачи и пользования кредитом и предоставления заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита. С 31 дня пользования кредитом, если клиент не подтвердит целевое использование кредита, процентная ставка увеличится на 5% годовых.

Подробнее о программе «Альтернативный» – на www.sngb.ru .

Подать заявку на кредит можно онлайн на сайте www.sngb.ru , в любом банкомате СНГБ (раздел «Дополнительные услуги») или в офисе Сургутнефтегазбанка.

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*Для не зарплатных клиентов размер процентной ставки повышается на 0,5% годовых.