В Югре стартует конкурс «Славим человека труда!»

Депжкк и энергетики Югры совместно с АНО «Центр развития жкк и энергосбережения Югры» объявляет о проведении регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по номинациям «Лучший слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» и «Лучший инженер – теплотехник».

Конкурс проводится в целях оценки уровня профессиональной подготовки персонала жилищно-коммунального комплекса, повышения престижа рабочих профессий и привлечения молодёжи в производственную сферу.

В каждой номинации предусмотрены два этапа: теоретическая часть, где участники пройдут тестирование на предмет владения необходимыми знаниями по охране труда, промышленной безопасности и основам профессии; практическое задание, в ходе которого конкурсанты продемонстрируют навыки при выполнении технологических операций.

Региональный этап конкурса состоится в Нижневартовске 6 декабря 2018 года на базе ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». Победители, набравшие наибольшее количество баллов, представят автономный округ на заключительном этапе конкурса в I квартале 2019 года.

Заявки на участие принимаются до 26 ноября 2018 года.

Контактное лицо: Куклина Ирина Владимировна – ведущий специалист отдела реализации проектов АНО «Центр развития жкк и энергосбережения Югры», (3467) 32-61-43, kiv@ugraces.ru