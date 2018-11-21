​Жители Югры могут рассчитывать на небольшой рост доходов в 2019 году

В 2019 году доходы жителей Югры могут вырасти на 0,8 процента. К таким выводам пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ, пишет РБК.

Ожидаемый рост реальных располагаемых доходов населения в Тюменской области — 0,5 процента. На Ямале показатель снизится на один процент.

Аналитики прогнозируют, что рост зарплаты россиян в следующем году составит 4-6 процента. Но этого прироста будет недостаточно, чтобы стагнацию прочих составляющих — социальных выплат, доходов от предпринимательской деятельности, недвижимости и банковских депозитов.