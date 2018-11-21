​Прокуратура проверила сферу отлова животных в Югре и нашла множество нарушений

Прокуратура Югры проверила сферу отлова и содержания безнадзорных животных на территории региона. Всего по результатам проверки обнаружено свыше 50 нарушений закона.

В ряде муниципалитетов выявлены нарушения при заключении контрактов, а также на сайтах администраций не размещалась необходимая информация. В Нижневартовске, Белоярском, Лангепасе, Нягани, Пыть-Яхе, Урае и Нижневартовском районе службы отлова не соблюдали условия и сроки содержания животных, порядок их транспортировки.

Также прокуроры выяснили, что в Нефтеюганске и Сургутском районе органы Ветнадзора длительное время не применяли меры по привлечению к административной ответственности собственников домашних животных, отказавшихся от их регистрации.

Нарушителям выданы предписания, их устранение находится на контроле прокуратуры.