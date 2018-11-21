Александр Моор обратится к жителям Тюменской области с посланием

Губернатор Тюменской области Александр Моор 22 ноября выступит с посланием к региональному парламенту и жителям области. Напоминаем, что это будет его первое послание с момента вступления в должность в сентябре этого года.

Мероприятие пройдет во дворце культуры «Нефтяник» имени В.И. Муравленко во время 25-го расширенного заседания Тюменской областной думы шестого созыва. Туда приглашены почетные граждане, политики, представители деловых кругов, науки, образования, здравоохранения, культуры, местного самоуправления, общественности.

Остальные жители Тюменской области тоже смогут посмотреть обращение, но в режиме онлайн-трансляции на телеканале «Тюменское время» (прямая трансляция начнется в 11:00), а также на сайте Тюменской областной думы и на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Помимо этого, для освещения послания губернатора уже аккредитовано более ста представителей средств массовой информации как муниципального, так и федерального уровней.

Напомним, с первым посланием губернатора Тюменской области в 2002 году выступил Сергей Собянин.

Послание – это ежегодное обращение главы региона к депутатам и землякам. Его жанр предполагает анализ текущей ситуации и постановку приоритетных задач на перспективу.