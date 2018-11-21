​Налоговое бремя россиян растет вдвое быстрее зарплат

С 2015 по 2017 год собираемость транспортного, имущественного и земельного налогов в России выросла на 28 процентов, а зарплаты только на 15 процентов. К таким выводам пришли аналитики центра «Финэкспертиза». Исследование проведено по заказу «Известий».

По итогам 2015 года по трем основным сборам россияне уплатили 176,24 милларда рублей, по итогам 2016 — 180,67 миллиарда, по итогам 2017 - 225,18 миллиарда. Эксперты отмечают, что это далеко не вся нагрузка: нужно учитывать подоходный налог в 13 процентов. Среднемесячная зарплата за этот период выросла на 15 процентов и составила 39,17 тысячи рублей.

Основной вклад в рост фискального бремени за последние годы внес имущественный сбор, который стал рассчитываться по новым правилам — исходя из кадастровой стоимости жилья.

В 2019 году ожидается рост налоговой нагрузки на россиян из-за повышения ставки НДС с 18 до 20 процентов. По словам аналитика ИК «Фридом Финанс» Валерия Безуглова, это приведет к дополнительному росту инфляции на 1 п.п. и продолжит оказывать давление на реальные располагаемые доходы населения.

Ранее президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву оценить реальную фискальную и квазифискальную нагрузку на население. «Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам, понимать, что реально, в реальной жизни там происходит. Не на бумажках, а в реальной жизни», — сказал глава государства на совещании с правительством, обратив внимание, что по мнению профсоюзов налоговая нагрузка в регионах растет.