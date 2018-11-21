​Основатель группы «На-На» Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной

20 ноября в Кутузовском отделе ЗАГСа Москвы состоялось бракосочетание Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. 71-летний музыкант и 80-летняя актриса связали себя узами брака в узкой компании близких людей. Невеста предпочла традиционному свадебному платью вечернее.

Алибасов и Федосеева-Шукшина живут вместе уже более 20-лет, напоминает «Вечерняя Москва». И для актрисы, и для основателя группы «На-На» - это не первый брак.