​В Шереметьево самолет при взлете сбил человека // ВИДЕО С МЕСТА ЧП

Вечером во вторник, 20 ноября, в столичном аэропорту Шереметьево на взлетной полосе был смертельно травмирован человек. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СКР.

Трагедия произошла в 20.10 (мск). Боинг, летевший в Афины, одной из стоек шасси сбил человека. Личность погибшего установлена. Это - 25-летний гражданин Армении, депортированный из Мадрида на родину с пересадкой в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Известно, что мужчина устроил дебош на борту самолета, к борту были вызваны правоохранители. После того как он покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал.