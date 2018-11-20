​Из-за позиции Верховного суда «Победа» пригрозила пассажирам «смешными» размерами ручной клади

Во вторник, 20 ноября, апелляционная коллегия Верховного суда (ВС) РФ отклонила жалобу лоукостера «Победа», который просил признать частично недействующим пункт правил Минтранса, касающихся провоза багажа. Он дает право авиакомпания устанавливать норму ручной клади, но не менее пяти килограммов, а также обязывает принимать сверх нее ряд личных вещей пассажиров.

Комментируя это решение, гендиректор «Победы» Андрей Калмыков заявил: «Мы с большой долей вероятности установим смешные габариты ручной клади, например, 10x10x10 см, а все остальное сверх ручной клади, как Минтранс хочет, будем провозить — портфели, сумки».

Такое решение может быть принято, если лоукостеру не удастся оспорить в надзорной инстанции ВС РФ правила, разрешающие пассажиру брать в салон самолета сверх установленного лимита ручной клади дамскую сумку или рюкзак, портфель, верхнюю одежду, букет цветов и ряд других вещей, сообщает «Интерфакс».

Стоит отметить, что в расписании аэропорта Сургута есть только один рейс, выполняемый «Победой», - в Махачкалу.