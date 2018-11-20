​Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов в социальные фонды

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов («Единая Россия») подготовил законопроект, который предусматривает штрафы для неработающих граждан за неуплату страховых взносов в социальные фонды - пенсионный, ОМС и соцстраха. Об инициативе единоросса пишет «Российская газета».

Парламентарий уточнил, что касается это только здоровых людей трудоспособного возраста, которые нигде официально не работают. По его подсчетам, примерно 18 миллионов россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы, но многие из них являются самозанятыми.

«По данным Счетной палаты, только в территориальные Фонды обязательного медицинского страхования регионы перечисляют за неработающее население от 600 до 650 миллиардов рублей. А социальную пенсию, по достижению пенсионного возраста, данная категория граждан получает за счет взносов работающего населения. При этом, находясь в трудоспособном возрасте, незанятые граждане не участвуют в финансировании солидарной пенсионной системы», - пояснил Вострецов.

Взносы могут рассчитываться из минимального размера оплаты труда (МРОТ), что может принести в бюджеты фондов более 734 миллиардов рублей.

Обязанность по уплате взносов в социальные фонды не будет распространятся на получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также на лиц, находящихся на иждивении. Под последнюю категорию попадают инвалиды, несовершеннолетние граждане, обучающиеся и студенты.

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