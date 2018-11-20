​Проверяя качество рыбы и морепродуктов, санврачи Югры нашли паразитов

За девять месяцев 2018 года сотрудники управления Роспотребнадзора Югры оштрафовали 86 граждан и бизнесменов на общую сумму свыше 1,5 миллиона рублей за нарушения при изготовлении и обороте продукции из водных биоресурсов. С реализации было снято 68 партий рыбы и морепродуктов общим весом 421,35 килограмма.

За этот период было проведено 459 проверок предприятий, торгующих данным видом продукции.

«Исследовано 1111 проб, 29 проб (2,6%) не соответствовало установленным требованиям: по физико-химическим показателям 3 пробы (0,27%), по паразитологическим – 3 пробы (0,27%), по микробиологическим – 23 пробы (2%)», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, были найдены нарушения условий хранения и соблюдения сроков годности рыбной продукции. Некоторые предприниматели содержали производственные и складские помещения в неудовлетворительном состоянии, а их персонал не соблюдал правила личной гигиены.

Всего в Югре деятельность по изготовлению и обороту продукции из водных биоресурсов осуществляет более 3,5 тысяч объектов, в том числе 19 предприятий-производителей.