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​Один из старейших мебельных центров в Сургуте закроется до конца года

Фото: vk.com/intermebel.surgut
Фото: vk.com/intermebel.surgut

В информационном пространстве Сургута появилась новость о закрытии одного из старейших мебельных центров «Интермебель». Сотрудники компании подтвердили сообщение, отметив, что информация — не маркетинговый ход.

Руководитель торговой точки отказалась давать комментарии по данному вопросу, поэтому причина закрытия «Интермебели» остается неизвестной. До 31 декабря фирма с двадцатилетней историей распродает оставшиеся товары со скидкой. Заметим, что в основном горожане положительно отзывались о магазине, подчеркивая приятное обслуживание. «Огромный ассортимент мебели, разная ценовая политика и внимательные консультанты. Кофе наливают вкусный», — пишет клиент в карточке компании в «2гис».


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Сегодня в 16:39, просмотров: 460, комментариев: 7


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 17:27
Это называется конкуренция.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 18:05
IKEA бы ускорила эти процессы.
Ринат Кадыров Будулай Алмазов
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Сегодня в 19:41
икеа как китайский рынок, дешево и аскетично, не всем подходит
Будулай Алмазов Ринат Кадыров
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Сегодня в 20:46
Тем, кто последние годы едет в Сургут, и кто, в основном делает кассу мебельным магазинам, сдается мне, подходит идеально.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 20:50
Ипотечникам не до жиру. Сибпромстрой и IKEA наверняка замутили бы совместный бизнес, оставив всяких "гулливеров" за бортом.
Kirill Akincev
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Сегодня в 21:03
Их убили интернет и транспортные компании. Если в начале 2000-х самая лучшая мебель была у них, пусть и по космическим ценам, то последние лет пять всё можно напрямую из Италии заказывать в 2 раза дешевле.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 21:51
Но IKEA в городе- не приговор. В Омске местная мебельная фабрика вполне успешно конкурирует с ними за счет отсутствия транспортного плеча, бОльшего ассортимента материалов и расцветок, и изготовления мебели по размерам клиента за те же деньги, что и базовые модели. Ну а наши перекупы, большей частью, обречены на вымирание. Вопрос времени.

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