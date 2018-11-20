​Один из старейших мебельных центров в Сургуте закроется до конца года

В информационном пространстве Сургута появилась новость о закрытии одного из старейших мебельных центров «Интермебель». Сотрудники компании подтвердили сообщение, отметив, что информация — не маркетинговый ход.

Руководитель торговой точки отказалась давать комментарии по данному вопросу, поэтому причина закрытия «Интермебели» остается неизвестной. До 31 декабря фирма с двадцатилетней историей распродает оставшиеся товары со скидкой. Заметим, что в основном горожане положительно отзывались о магазине, подчеркивая приятное обслуживание. «Огромный ассортимент мебели, разная ценовая политика и внимательные консультанты. Кофе наливают вкусный», — пишет клиент в карточке компании в «2гис».