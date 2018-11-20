​Сургутяне открыли сезон жалоб на неубранный снег во дворах

На портал «Твой Сургут» поступила первая жалоба на коммунальщиков в этом году за несвоевременную уборку снега во дворе. Жители дома по улице Губкина, 23, «третью неделю просят УК ЗАСК произвести чистку от снега территорию нашего дома. Реакции ноль».

Для оценки ситуации во двор указанного дома выехали специалисты Контрольного управления. На месте чиновники убедились, что проезды во дворе действительно не чищены, есть небольшая колея, а у последнего подъезда собрана гора снега.

Заместитель начальника Контрольного управления Владимир Токмянин сообщил, что, если в течение недели смёт не будет вывезен, коммунальщикам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, а за повторное нарушение — от 30 до 60 тысяч.

Однако в управляющей компании считают, что жильцы поспешили с жалобой: «По графику уборка снега в этом дворе запланирована на завтра-послезавтра. Куча смета появилась вчера, после чистки соседнего двора», — сообщила СИА-ПРЕСС ио директора УК ЗАСК Екатерина Майданова.

Владимир Токмянин также отметил, что уборка снега во дворах должна проводиться не реже одного раза в месяц, но с учетом уровня выпавших осадков.