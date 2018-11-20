На трассе Сургут - Нижневартовск в столкновении микроавтобуса и легковушки погиб человек​ // ФОТО

Днем во вторник, 20 ноября, на 26 километре трассы «Сургут - Нижневартовск» столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погиб один человек.

«На 26 километре трассы «Сургут - Нижневартовск» около получаса назад произошло столкновение двух автомобилей - микроавтобуса и ВАЗ-2114. По предварительной информации, водитель ВАЗа погиб. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают обстоятельства произошедшего», - сообщила siapress.ru начальник отдела информации УМВД Югры Ольга Абмайкина.