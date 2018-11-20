​В Югре впервые за десять лет выросла добыча нефти

За девять месяцев этого года в Югре добыто 176,1 миллиона тонн нефти. Это - на 184,2 тысячи тонн больше, чем за такой же период 2017-го. Статистику озвучил председатель комитета думы округа по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий, сообщает пресс-служба парламента.

«Тренд падения добычи удалось изменить на рост. В первую очередь это стало возможно благодаря рекордному объёму эксплуатационного бурения в 2017-2018 годах и ввода новых добывающих скважин. Если сохранятся достигнутые объемы эксплуатационного бурения, то можно будет говорить о сохранении и укреплении дальнейшей тенденции роста добычи «чёрного золота» в автономном округе», – пояснил депутат.

Рост добычи нефти в регионе отмечен впервые с 2008 года.