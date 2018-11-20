БК «Университет-Югра» провел встречу с одним из лидеров Кубка России клубом «Темп-СУМЗ-УГМК»

Сургутский Баскетбольный клуб «Университет-Югра» на домашней площадке провел матч против одного из лидеров Кубка России, клуба из г. Ревда «Темп-СУМЗ-УГМК».

Сургутяне уверено стартовали, открыв счет и на протяжении всей первой части им удавалось сохранить преимущество в пять очков. Результат первой четверти: 20 - 14.

Буквально первые секунды второй четверти у «Университета» не задались: гостям удалось сравняться. Однако хозяева ответили уверенными слэм-данками в исполнении Павла Подкользина и вернули уже привычное, хоть и не большое преимущество.

Дальше у сургутян игра не задалась: к концу второй четверти клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» захватил преимущество и сохранял его до конца матча, и в итоге одержал победу. Финальный счет 64 - 77.

Ни для кого не секрет, что у сургутского клуба были проблемы с финансированием. Из-за этого пришлось отказаться от участия в Кубке России, так как каждый этап требует финансовых взносов.

В этом году ситуация немного улучшилась и может стать еще лучше: представители клуба намерены провести рабочую встречу с новым директором директора департамента физической культуры и спорта Югры Сергеем Артамоновым.

«У нас с Сергеем Артамоновым на пятницу запланирована встреча в Ханты-Мансийске. Мы хотим добиться соглашения хотя бы на три года. Я уверен, что мы нужны округу», – рассказал корреспонденту siapress.ruдиректор по развитию БК «Университет-Югра» Сергей Волков.

О результатах встречи читайте в понедельник на siapress.ru.

Напомним, что следующую игру «Университет-Югра» проведет также на домашней площадке в СК «Энергетик» 22 ноября в 19:00.