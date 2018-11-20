​Новые возможности в программе лояльности СНГБ

Сургутнефтегазбанк с 01 ноября 2018 г. внедрил новые возможности конвертации бонусов по программе лояльности. Теперь клиент при желании может увеличить срок сгорания бонусов с 1 года до 1,5 лет.

Изначально у всех клиентов в ПЛ установлен срок 1 год. Конвертация бонусов осуществляется в следующих размерах:

от 500 до 999 бонусов: 1 бонус = 0,2 руб.;

от 1 000 до 1 999 бонусов: 1 бонус = 0,5 руб.;

от 2 000: 1 бонус = 1 руб.

Теперь, если вы не успеваете за 1 год накопить до 2 000 бонусов, можете включить опцию и увеличить срок сгорания бонусов до 1,5 лет. При таком выборе конвертация бонусов возможна в следующих размерах:

от 500 до 999 бонусов: 1 бонус = 0,2 руб.;

от 1 000 до 2 499 бонусов: 1 бонус = 0,5 руб.;

от 2 500 бонусов: 1 бонус = 1 руб.

Сменить срок сгорания бонусов можно в личном кабинете программы лояльности СНГБ.

Изменение клиентом срока сгорания бонусов возможно осуществлять не чаще 1 раза в 30 дней. При изменении срока с 1,5 лет на 1 год накопленные более 1 года назад бонусы (по состоянию на дату изменения срока сгорания) автоматически сгорают.

Копите и конвертируйте бонусы как вам выгоднее!