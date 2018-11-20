​В 2018 году в России убиты почти 1000 детей: югорские следователи на один день открыли «горячую линию» для несовершеннолетних

20 ноября, во Всемирный день ребенка, во всех регионах России проводится день правовой помощи детям. СУ СКР по Югре запускает «горячую линию» для несовершеннолетних. Она будет действовать во вторник с 10.00 до 17.00.

«Несовершеннолетние и взрослые граждане в режиме online могут получить юридические консультации специалистов регионального следственного управления по телефону: 8 (3467) 32-81-73 или по телефону «Ребенок в опасности» с коротким номером 123», - сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

По данным Следственного комитета России, за девять месяцев 2018 года возбуждено 15 492 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. 11 675 детей признаны потерпевшими, из них в возрасте до года - 374 ребенка. За этот период 917 детей погибли от преступных посягательств.