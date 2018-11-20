​Россияне стали курить больше контрафактных сигарет

Доля нелегального табака в России за год выросла с 4,5 до 8,4 процента. Таковы результаты исследования аналитического агентства Nielsen, проведенного по заказу крупнейших табачных компаний, пишут «Ведомости». Нелегальный рынок оценивается в 135 миллиардов рублей.

Основная причина роста контрабанды - слишком высокие цены на легальные сигареты, подчеркивают аналитики. Основной поток незаконного табака идет из Белоруссии, Украины и Казахстана.

Чтобы определить долю нелегального табака, аналитики Nielsen собрали 15 000 пустых пачек из-под сигарет в 89 городах России. К нелегальной относили продукцию, с которой в России не уплачен акциз.