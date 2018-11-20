​В России впервые за десять лет значительно увеличат пособие по безработице

С 1 января 2019 года минимальный размер пособия по безработице повысят с 850 до 1500 рублей, а максимальный размер - с 4900 до 8000 рублей. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ также впервые вводит пособие по безработице для предпенсионеров. Его размер будет варьироваться от 1500 до 11280 рублей.

В пресс-службе Минтруда РФ подчеркнули, что нынешнее увеличение пособия будет самым значительным с 2009 года.

По словам главы ведомства Максима Топилина, в связи с этим «субвенции регионам на выплаты безработным увеличиваются с 39 млрд рублей в 2018 году до 53,4 млрд рублей в 2019 году, далее в 2020 и 2021 годах – по 54,3 млрд рублей».