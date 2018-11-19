​Названы самые распространенные виды рака в Югре

На учете у югорских онкологов состоят 27 313 человек. За пять лет заболеваемость увеличилась на 13,5 процента. Наибольшее число больных выявлено с диагнозом колоректальный рак 13,2 процента, рак молочной железы - 13,1 процента, рак трахеи, бронхов лёгкого - 10,8 процента.

Статистику озвучил руководитель окружного онкологического центра БУ «Окружная клиническая больница» Евгений Билан на заседании общественного совета при департаменте здравоохранения Югры.

Более половины диагнозов (55,6%) ставятся на ранней стадии развития заболевания. За год выявлено 4 463 злокачественных новообразований.

Рост количества больных онкологией эксперты связывают с темпами старения населения округа. Они - одни из самых высоких в стране. Если в целом по России с 2016 года по 2017 год прирост граждан пожилого возраста составил 2,3 процента, то по ХМАО – 7,1, а за шесть лет 39,6 процента.

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