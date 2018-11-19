​Эксперты: в России пройдет пик пенсионных протестов

Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) пришли к выводу, что в России пройден пик уличных протестов против пенсионной реформы. Однако в дальнейшем пенсионная реформа может привести к снижению электоральной поддержки действующей власти в регионах.

«Отдаленные последствия пенсионной реформы будут, скорее всего, более значительными, но проявятся, скорее, в отношении к органам власти (в частности, на выборах), чем в уличной протестной активности», - цитирует доклад КГИ «Социально-экономическая и политическая напряжённость в регионах» «Интерфакс».

Нынешнюю социально-экономическую ситуацию в регионах эксперты оценивают как «спокойную», в том числе отчасти за счет «предвыборной финансовой «накачки».

В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. предусматривает поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости, до 65 у мужчин и 60 у женщин. Поднимать пенсионный возраст начнут с 1 января 2019 года.

Реформа вызвала широкий общественный резонанс и сказалась на рейтингах доверия первых лиц власти.