​В Югре за неделю заболеваемость ОРВИ среди школьников выросла на 40 процентов

В Югре за неделю с 12 по 18 ноября заболеваемость ОРВИ выросла на 12 процентов. Самый большой рост зафиксирован среди школьников от 7 до 14 лет - на 40 процентов. Среди взрослых (от 15 лет и старше) количество заболевших увеличилось на 11 процентов. Эпидпорог не достигнут ни в одной возрастной группе, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора Югры.

В округе продолжается прививочная кампания. Вакцину от гриппа поставили почти 735 тысяч человек - 43,6 процента населения округа. Случаев поствакцинальных реакций и осложнений не зарегистрировано.