​Тюмень возглавила список городов с самыми качественными дорогами

Тюмень зафиксировалась на первой позиции в рейтинге городов с самыми качественными дорогами, обогнав Москву. Такие данные отображены в результатах опроса портала superjob, пишет ТАСС.

«Лучшие дороги страны – в Тюмени. Этот город – абсолютный лидер рейтинга 2018 года с недосягаемо высоким средним баллом за состояние дорожного полотна (4,25). На втором месте Набережные Челны: качество дорог в родном городе жители оценили на 3,75 балла. Таким образом, два города-пятисоттысячника обогнали Москву, где средний балл за состояние дорог – 3,57», – написано в результатах.

Аутсайдерами списка оказались Саратов и Рязань: 2,54 и 2,52 балла соответственно. Наибольшее число негативных отзывов о состоянии дорог оставили жители Владивостока: средний балл города в рейтинге – 2,45.

«Отрицательную динамику среднего балла продемонстрировал только Новосибирск, здесь оценка качества автодорог снизилась за четыре года с 2,78 до 2,73 балла», – отмечается в итогах исследования.

В опросе с 25 октября по 12 ноября 2018 года приняли участие жители 37 городов России с населением более 500 тыс. человек. Им предлагалось оценить качество дорог в родном городе по шкале от 2 до 5 баллов, где 2 – неудовлетворительно, 5 – отлично.

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