​Тюменская птицефабрика укрепила свои лидерские позиции в международном рейтинге производителей мяса

Птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» получила очередной сертификат элитного клуба «Ross 140».

«Мы продолжаем работать над эффективностью производства мяса бройлера, то есть над себестоимостью продукции, – говорит директор птицефабрики Оксана Величко. – Еще три года назад на выставке «Золотая осень» мы показывали сертификат о вхождении нашей птицефабрики в клуб «Росс 140». Тогда это был результат выше всяких похвал. Сегодня у нас 153 цыпленка – показатель мирового уровня. Это лучший результат в России, по которому мы вошли в десятку лучших в мире».

Для того, чтобы вступить в клуб «Ross 140» необходимо достичь показателя более 140 цыплят на начальную несушку.

«Большое спасибо коллективу. Все делается руками наших людей, которых отличает высокий профессионализм и современный подход к делу. Поэтому без всяких скидок считаю, что «Тюменский бройлер» – одно из лучших профессиональных сообществ в нашей отрасли», – заявила Оксана Величко.

Справка:

Клуб Ross 140 был создан компанией Aviagen — мировым лидером по поставке родительских цыплят, как форма для поощрения заслуг птицеводов, которые в ходе интенсивной работы достигли высоких производственных показателей при выращивании цыплят и кур.