В 2019 году 500 иностранцев получат разрешение на временное проживание в Югре

Правительство России установило квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России на 2019 год. Всего выдано 83 480 разрешений. Югра получила - 500. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина 19 ноября.

В 2018 году квота составляла 90 360 разрешений. В пресс-службе правительства пояснили, что разрешения на временное проживание в России распределены по регионам в соответствии с их заявками, подготовленными с учетом миграционной ситуации и экономического положения.

А уменьшение квоты связано с продолжением реализации программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, участникам которой не требуется получение квоты. За восемь месяцев 2018 года приняты решения о выдаче участникам этой госпрограммы совместно с членами их семей 42 343 разрешений на временное проживание вне квоты.

Ранее сообщалось, что в Югру по программе переселения соотечественников с октября 2013 года переехали более 11 тысяч человек. Наибольшее число составляют граждане Украины, Таджикистана, Казахстана, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Грузии, Абхазии, Туркменистана. Также зарегистрирован один житель Германии.

Стоит отметить, что еще одним распоряжением правительства РФ от 19 ноября установлена на 2019 год допустимая доля иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности. Так, доля снижена с 28 до 26 процентов в сферах деятельности пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта.