​В Югре отремонтируют мост через реку Большой Салым: движение грузовиков ограничат на год

В декабре 2018 года ФКУ «Уралуправтодор» приступит к капитальному ремонту моста через реку Большой Салым на 581 километре трассы Р-404.

На время реконструкции, до 20 декабря 2019 года, будет организовано реверсивное движение по рядом построенным объездной дороге и мосту.

«Габарит проезда временного моста составит 3,5 метра, высота барьерного ограждения – 1,1 метра, что затруднит передвижение крупногабаритного транспорта. В связи с этим с 1 декабря будет ограничено движение для транспортных средств шириной более 3 метра. Объезд будет организован через региональную дорогу «Иртыш» Ханты-Мансийск – Горноправдинск», - рассказали в пресс-службе учреждения.

Специалисты должны будут обустроить новые опоры и балки пролетного строения, произвести устройство деформационных швов с металлическим окаймлением и уложить новое покрытие. В завершение работ на искусственном сооружении смонтируют опоры освещения, заменят барьерное ограждение, лестничные сходы и элементы водоотдвода, нанесут разметку.