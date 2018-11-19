​Сургутский «Кардиган» вошел в число финалистов Международного конкурса «Русский силуэт»

10 ноября в Москве в Гостином дворе состоялся грандиозный финал Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт». Представитель Тюменской области - сургутская студия «Кардиган», участницы которой обучаются в СурГПУ, - вошла в состав победителей конкурса с коллекцией «Методика-педагогика». Призом для девушек станет стажировка в Доме моды Татьяны Парфеновой.

Международный конкурс молодых дизайнеров «Русский Силуэт» проходил уже в 12-й раз. В этом году он состоялся при поддержке Минпромторга России. Председатель жюри – Президент Благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова.

В отборочных турах приняли участие более трех тысяч начинающих модельеров из России (Сургута, Курска, Тулы, Якутска, Владивостока, Воронежа, Омска, Калининграда, Сочи, Грозного, Пензы), а также Китая, Кореи, Белоруссии, Литвы и Грузии.

- Конкурсные отборы проходили в течение нескольких лет. Мы стали финалистами на региональном финале в Тюмени в 2016 году, - сообщила руководитель студии Анна Чиняева. - В финал конкурса вышли 94 участника, среди которых моя модная мастерская «Кардиган» с коллекцией «Методика-педагогика» с порядковым номером 13! Мы вошли в состав победителей и получим стажировку в Доме моды Татьяны Парфёновой в Санкт-Петербурге.

- Анна Сергеевна, в чем особенность этого показа?

- Выступление нужно было уложить в одну минуту, при том, что длина подиума составляет 31 метр! То есть, это почти «спортивное состязание», когда нужно быстро пройти такой длинный путь, при этом представив коллекцию красиво и достойно. Девочки справились. Их профессионализм отметила и главный режиссёр показа Любовь Гречишникова, поставив в пример другим участникам.

- Расскажите про коллекцию, она школьная?

- Коллекция «Методика-педагогика» создана по мотивам советской школы с её атрибутами: тетрадями в клетку и красными полями, коричневой формой и белыми гольфами, гладиолусом - главным цветком 1 сентября, портретом Льва Толстого как символа романа «Война и мир» - одного из самых сложных и прекрасных произведений русской классики. Показ проходил под музыку из фильма «Доживём до понедельника». Но эти костюмы – не школьная форма, а современные наряды, в которых учтены все современные модные тенденции.

- Анна Сергеевна, кто из девушек участвовал в шоу?

- Студентки СурГПУ: Анастасия Стратечук – 3 курс факультета социально-культурных коммуникаций, Илона Вошумирская – 3 курс социально-гуманитарного факультета, Дарья Виноградова и Полина Суркова – 3 и 2 курсы факультета педагогики и психологии, а также студентка СурГУ Мария Волкова. Девочки

участвовали в создании коллекции и потом представили её в финале «Русского силуэта» в Москве, - рассказала Анна Чиняева.

Справка: Модная мастерская «Кардиган» - постоянный участник и призёр конкурсов «Русский силуэт», «Рубеж Эр» и «ЭтноЭрато». У студии - гран-при окружной «Студенческой весны»-2018 и первое место в фэнш-конкурсе национальных костюмов «Этномода», который проходил в КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске в рамках регионального форума "Югра многонациональная". Как правило, при создании коллекций дизайнеры мастерской черпают вдохновение в русском национальном костюме.