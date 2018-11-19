​Ледовые переправы планируют открыть в Югре в конце декабря

В этом году в Югре будет обустроено 85 ледовых переправ. Их открытие запланировано на конец декабря.

«В настоящее время на реках округа продолжается период ледообразования. Пока погода не позволяет приступить к строительству ледовых переправ. В муниципальных образованиях ведутся подготовительные мероприятия. При стабильно низких температурах, формировании устойчивого ледового покрова на водоемах начнется активное строительство ледовых дорог. Предварительные сроки открытия переправ – третья декада декабря», - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления Игорь Лыткин.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Югре, 53 переправы – межмуниципального значения, которые позволят поддерживать автомобильное сообщение между населенными пунктами округа в зимний период.

Специалисты подчеркивают, что сейчас выезд на лед крайне опасен. Накануне в округе произошла трагедия - четверо человек на снегоходе провалились под лед реки реке Корлики. Спасателям удалось найти тело только одного погибшего - 4-летнего ребенка. Поиски троих взрослых ведутся.