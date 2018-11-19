Вклад «Акционный» на обновленных условиях – до 6,5% за короткий срок!

Сургутнефтегазбанк возобновил сезонный депозит «Акционный» на новых условиях. Откройте вклад и получите дополнительный доход – до 6,5% годовых за короткий срок!

Минимальная сумма вклада – 50 000 рублей. Срок размещения – 3 месяца (91 день).

Процентная ставка – 6,5% действует для держателей карт MasterCard World Elite, открывших карту в период с 01.11.2018 г. до 30.11.2018 г. (включительно).

Процентная ставка – 6,3% действует для пенсионеров и/или владельцев банковской карты СНГБ, подключенной к тарифному плану "Единый" . В иных случаях процентная ставка составит 5%.

Вклад срочный, без дополнительных взносов и расходных операций. Выплата процентов производится в дату закрытия вклада. В случае досрочного расторжения вклада проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования».

Оформить вклад можно до 30.11.2018 г. (включительно).