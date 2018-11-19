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​Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»

  • Сбербанк отметил 177-й день рождения скидками, повышенными ставками по вкладам и другими выгодными предложениями.
  • Более 400 партнеров банка из разных областей торговли и сферы услуг предложили клиентам специальные скидки в честь дня рождения банка.
  • «Зеленый день» оказался удачным для всех его участников, став всероссийским днем скидок на товары и услуги.
  • Продажи участников акции выросли в разы.

Сбербанк встретил свое 177-летие под девизом «Зеленый день — самый выгодный день в году!». 11 и 12 ноября клиентам были предложены программы и услуги по сниженным ценам. Сегодня банк подвел промежуточные итоги акции по программам, которые были предложены Сбербанком и его партнерами для розничных клиентов. Окончательные цифры будут озвучены после 17 ноября — акции «Зеленого дня» закончат свое действие для корпоративных клиентов. Уже можно сказать, что «Зеленый день» стал удачным для всех его участников, продажи выросли в разы, а клиенты смогут получить качественные банковские и небанковские услуги и товары по аукционной стоимости.

Предложения банка для розничных и корпоративных клиентов:

  • было получено около 14 000 заявок на ипотеку на общую сумму 32 млрд рублей (прирост составил 100 % к общей сумме заявок за аналогичный период);
  • рост заявок через канал «ДомКлик» в дни акции — в среднем в 4,5 раза;
  • было заключено более 380 000 договоров по вкладам со ставкой 7,5 % годовых на сумму более 240 млрд руб.;
  • количество кредитных заявок на потребительские кредиты выросло в 2 раза (в сравнении за аналогичный период), минимальная ставка составила 11,77 % годовых;
  • количество полученных заявок на бизнес-карты с кешбэком в 5 раз превысило среднедневное значение;
  • промодепозит для юридических лиц — более 500 сделок за 1 день;
  • инвестиционная облигация Сбербанка, выпущенная к акции, собрала рекордный объем в первый же день, спрос превысил 1 млрд руб.

В компаниях экосистемы Сбербанка в разы выросли продажи, так:

  • терминалы «Эвотор» по спеццене были проданы в первые 14 часов акции, рост продаж — в 15 раз;
  • рост продаж маркетплейса «Беру!» составил более 50 % в денежном эквиваленте;
  • интерес к продуктам телемедицины, представленным DocDoc, вырос в 10 раз;
  • у мобильного оператора «СберМобайл» рост продаж на 25 % относительно среднедневных продаж;
  • «Сбербанк Лизинг» отметил, что в 6 раз выросло количество заявок на покупку автомобиля на условиях лизинга;
  • в 4 раза выросли продажи образовательного курса «120 секунд» от «Деловой среды».

Партнеры акции «Зеленый день» также отметили существенный рост трафика, совершенных транзакций, увеличение заказов на сайтах и совершение покупок офлайн. Помимо этого, они выразили свое желание участвовать в «Зеленом дне» каждый год, предложив увеличить количество дней его проведения.

В течение «Зеленого дня» отделения Сбербанка работали в особом режиме. 11 ноября (воскресенье) были открыты 2099 дополнительных ВСП.

Со всеми предложениями можно было ознакомиться онлайн, на специальном лендинге на сайте www.sberbank.ru/177, общая аудитория которого составила более 2,5 млн человек.


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Сегодня в 14:15, просмотров: 178, комментариев: 0


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