​В Югре настойчивая пенсионерка перевела мошенникам 1,6 миллиона рублей. Хотела больше, но ее остановили сотрудники банка

54-летняя жительница Югорска лишилась 1,6 миллиона рублей, рассчитывая вложить деньги под хорошие проценты. Женщина перевела деньги мошенникам, несмотря на предостережение сотрудников банка, которые пытались ее остановить, заблокировав карту.

«Потерпевшей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником компании «Коен-коен-Трейд» и предложила в качестве дополнительного заработка вложить денежные средства под процент. Для этого пенсионерке необходимо было перевести 10 тысяч рублей на валютный счет компании, а также направить фотографии паспорта. После выполнения указаний менеджера ей вновь поступил звонок, собеседница попросила дополнительно перевести 100 тысяч рублей. Так как данной суммы у женщины не оказалось, она сняла со своего банковского вклада деньги в сумме 550 тысяч рублей от продажи квартиры и попыталась через мобильный банк перевести на счет фирмы 200 тысяч рублей», - рассказали об обстоятельства происшествия в пресс-службе УМВД Югры.

В этот момент в дело вступили сотрудники банка, карта была заблокирована. Однако женщина заверила службу безопасности финучреждения, что переводит деньги на счет проверенной фирмы.

Таким образом женщина перечислила на счет фирмы 1,6 миллиона рублей. А когда накопления закончились, ей предложили взять кредит.

«Собрав документы пенсионерка пришла в банк для оформления денежного займа. Узнав историю потерпевшей, сотрудники порекомендовали ей обратиться в отдел полиции. Только после часовой беседы с правоохранителями женщина поняла, что попалась на уловки злоумышленников», - добавили в пресс-службе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».