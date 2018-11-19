​Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет на две тысячи рублей

С 1 января 2019 года в России вырастет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Сумма увеличится на две тысячи рублей и составит чуть более 26 тысяч, пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.

Минимальный размер пособия по беременности и родам с 1 января 2019 года за 140 дней отпуска составит примерно 52 тысячи рублей. Максимальный размер за тот же период составит более 300 тысяч рублей. Напомним, в 2018 году он равнялся 282 тысячам рублей.