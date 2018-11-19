​Подвел климат: Югра оказалась в конце рейтинга по привлекательности рынка труда для пенсионеров

Югра расположилась на 67 месте списка регионов России по привлекательности рынка труда для пенсионеров, составленном РИА «Рейтинг». Индекс привлекательности региона составил 30,6 балла.

Похожая ситуация и в других богатых северных регионах с развитой добывающей промышленностью. Так, Ненецкий АО располагается на 81-м месте, Чукотский АО – на 76-м, Магаданская область на 72-м, Ямало-Ненецкий АО – на 71-м.

«Можно сказать, что все эти регионы подвел климат, из-за этого, а также по причине наличия у населения финансовых ресурсов, люди, выходя на пенсию, в этих регионах стараются уехать в теплые и более комфортные края. Поэтому у богатых северных регионов низкие оценки за комфортность климата, за долю пенсионеров в структуре населения и за низкие зарплаты людей пенсионного возраста относительно зарплаты остальных трудящихся. В остальном это достаточно сильные в экономическом плане субъекты РФ, но минусы перевешивают плюсы», - отметили аналитики.

Рейтинг составлен по заказу РИА «Новости» для оценки ситуации на рынке труда в регионах России для пожилых людей. Его результаты показали неоднородность ситуации в стране. Так, первое место в рейтинге занимает Москва, второе – Санкт-Петербург, у которых индекс составил 76,8 и 74,5 балла соответственно. У других лидеров рейтинга показатели значительно ниже. Московская область заняла третье место с 64,4 баллами. На четвертом месте находится Воронежская область с результатом в 59,1 балла, на пятом – Республика Татарстан с 57,3 балла.

Наименьшим значением индекса привлекательности рынка труда для пенсионеров характеризовались Республика Тыва, Республика Ингушетия, Чеченская Республика. Индекс привлекательности у этих субъектов не понимается выше 20 баллов.

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