​В ТЦ Нягани 7-лений мальчик сбросил младшего брата на тележке с эскалатора. Следователи начали проверку // ВИДЕО

Следователи Нягани начали проверку обстоятельств происшествия, в результате которого травмирован 5-летний ребенок.

Инцидент произошел в одном из торговых центров города 12 ноября. 7-летний мальчик спустил тележку, в которой находился его младший брат, с эскалатора.

«По предварительным данным, в момент случившегося мужчина расплачивался на кассе. В результате падения, 5-летний мальчик получил травму головы. Он проходит амбулаторное лечение», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В ведомстве добавили, что для того, чтобы установить объективную картину произошедшего, опрашиваются очевидцы и работники торгового центра. Кроме того, будет установлено, как долго дети находились без присмотра взрослых, проверят условия их проживания и воспитания, изучат характеризующие семью материалы. Проверка ждет и персонал торгового центра.