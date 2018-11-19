16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,9931   EUR  74,9022  

​СМИ: 90 процентов россиян вынуждены экономить на продуктах

Треть россиян отдает половину своей зарплаты за продукты, таковы результаты опроса портала Rabota.ru, пишет «ТАСС».

Чуть меньше денег (от 40 до 50 процентов з\п) расходуют на продукты 21 процент респондентов. 19 процентов опрошенных заявили, что эта статья расходов забирает у них 30-40 процентов з\п. Еще 14 процентов участвующих в опросе от совокупного дохода на продукты питания тратят примерно четвертую часть (20-30 процентов).

Отвечая на второй вопрос «приходилось ли им экономить на продуктах» абсолютное большинство (91 процент) ответили положительно. Оставшиеся 9 процентов – отрицательно.

В первую очередь опрошенные россияне начали экономить на рыбе (61 процент), сладостях (53 процента), свежих фруктах (50 процентов) и мясе (47 процентов).

Опрос был проведен среди 2,7 тыс. россиян старше 18 лет из всех федеральных округов страны.

Справка:

Rabota.ru один из крупнейших порталов поиска работы. На нем размещено более 200 тысяч вакансий.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:18, просмотров: 106, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

​Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Сказочная история продолжается: фильм порадует несколькими новыми, но уже знакомыми персонажами. В этот раз история не стала ждать несколько частей, а помрачнела сразу со второго фильма. И получилась некая шипучая смесь
Светлана Мосендз, кинолюбитель 17 ноября в 21:50
775 1
​Безнал – в этом году, турникет – в следующем: чиновники Сургута продолжают экспериментировать с общественным транспортом

​Безнал – в этом году, турникет – в следующем: чиновники Сургута продолжают экспериментировать с общественным транспортом
Ева Рудион 16 ноября в 15:48
1030 17
Мною принято решение полностью остановить реорганизацию спортивных учреждений города

Мною принято решение полностью остановить реорганизацию спортивных учреждений города
Вадим Шувалов, глава Сургута 16 ноября в 10:48
869 3
Необходимо помнить, что в отлове единственный сценарий для попавших туда животных — мучительное ожидание смерти и убийство

Необходимо помнить, что в отлове единственный сценарий для попавших туда животных — мучительное ожидание смерти и убийство
Ответ зоозащитников на статью «Из 50 щенков выжили восемь»
Волонтеры группы «Помощь собакам усыпалки в Сургуте» 16 ноября в 10:18
654 3
Из 50 щенков выжили восемь

Из 50 щенков выжили восемь
В сургутском «приюте» из-за нехватки волонтеров умирают вызволенные из отлова животные
Лилия Сулейманова 15 ноября в 16:14
2309 6
​Детский сад — или камера хранения?

​Детский сад — или камера хранения?
Можно ли считать дошкольные учреждения Сургута образовательными
Анастасия Якупова 15 ноября в 08:16
736 9
​В Сургуте вырастут объемы вводимого жилья

​В Сургуте вырастут объемы вводимого жилья
Разбираемся — а нужно ли оно нам?
Лилия Сулейманова 14 ноября в 17:05
987 4
Домой — переодеваться!

Домой — переодеваться!
Может ли учитель выгнать с урока за неуставной вид или яркие волосы, и каковы главные вопросы к школьной форме у родителей Сургута
Анастасия Якупова 13 ноября в 16:52
994 27
​Сургутский театр вернулся с берлинских гастролей. Рассказываем, как это было

​Сургутский театр вернулся с берлинских гастролей. Рассказываем, как это было
Надежда Макаренко 12 ноября в 15:44
606 1
​В каких случаях банк может не вернуть деньги со вклада полностью или частично? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​В каких случаях банк может не вернуть деньги со вклада полностью или частично? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 12 ноября в 11:39
788 1
Валерий Соловей: «Только 20 процентов граждан считают Россию великой державой. Остальные видят, что никакая она не великая»

Валерий Соловей: «Только 20 процентов граждан считают Россию великой державой. Остальные видят, что никакая она не великая»
Интервью с историком и профессором МГИМО о том, как пенсионная реформа сплотила население, какой главный принцип в российской политике и что важного произойдет в 2020-2021 годах
Артем Мазнев 11 ноября в 19:09
21266 26
Топ-10 предложений Сбербанка в самый выгодный день в году

Топ-10 предложений Сбербанка в самый выгодный день в году
​Сбербанк отмечает 177-й день рождения. В честь праздника банк запускает новую традицию — акцию «Зеленый день»
Ариадна Костюкова 10 ноября в 14:09
1703 7
​Новогодние утренники в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​Новогодние утренники в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Программы, стоимость, даты, продолжительность, афиши и прочее
Лилия Сулейманова 09 ноября в 16:33
1802 1
​Рудион по пятницам: пойдем на улицу, потусуемся

​Рудион по пятницам: пойдем на улицу, потусуемся
Ева Рудион 09 ноября в 18:13
1221 2
​Тина Канделаки хочет как в США

​Тина Канделаки хочет как в США
За восемнадцать лет, в том числе и усилиями Тины Канделаки, в России полностью вытоптано все политическое поле, где теперь может что-либо взойти исключительно с разрешения власти
Александр Мазурин, читатель СИА-ПРЕСС 09 ноября в 16:57
1167 26
​«Архипелаг ГУЛАГ» Леонида Габышева

​«Архипелаг ГУЛАГ» Леонида Габышева
Впечатление такое, что за те 50 лет, что прошли с момента описанных событий, в российской уголовно-исполнительной системе не изменилось ровным счетом ничего
Журналист, читатель СИА-ПРЕСС Андрей Маркин 09 ноября в 13:35
795 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика