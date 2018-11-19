​СМИ: 90 процентов россиян вынуждены экономить на продуктах

Треть россиян отдает половину своей зарплаты за продукты, таковы результаты опроса портала Rabota.ru, пишет «ТАСС».

Чуть меньше денег (от 40 до 50 процентов з\п) расходуют на продукты 21 процент респондентов. 19 процентов опрошенных заявили, что эта статья расходов забирает у них 30-40 процентов з\п. Еще 14 процентов участвующих в опросе от совокупного дохода на продукты питания тратят примерно четвертую часть (20-30 процентов).

Отвечая на второй вопрос «приходилось ли им экономить на продуктах» абсолютное большинство (91 процент) ответили положительно. Оставшиеся 9 процентов – отрицательно.

В первую очередь опрошенные россияне начали экономить на рыбе (61 процент), сладостях (53 процента), свежих фруктах (50 процентов) и мясе (47 процентов).

Опрос был проведен среди 2,7 тыс. россиян старше 18 лет из всех федеральных округов страны.

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