​Ради здоровья россиян: стоимость колбасных изделий может вырасти на 30 процентов

Экспертный совет при правительстве РФ предлагает ввести акциз на колбасу, сосиски, бекон. Об этом говорится в его отзыве на программу «Укрепление общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография», пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Специалисты объясняют введение новой системы сборов тем, что продукты переработки красного мяса содержат канцерогены и повышают риск возникновения рака. Акциз может составить более 160 рублей на 1 килограмм. Если его введут, стоимость колбасных изделий вырастет почти на 30 процентов.

Полученные от акцизов средства предлагают направить на снижение цен на здоровое питание.

Инициативу поддержали в Минздраве, отметив, что конкретные шаги еще обсуждаются.