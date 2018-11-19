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​Ради здоровья россиян: стоимость колбасных изделий может вырасти на 30 процентов

Photo by Jez Timms on Unsplash
Photo by Jez Timms on Unsplash

Экспертный совет при правительстве РФ предлагает ввести акциз на колбасу, сосиски, бекон. Об этом говорится в его отзыве на программу «Укрепление общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография», пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Специалисты объясняют введение новой системы сборов тем, что продукты переработки красного мяса содержат канцерогены и повышают риск возникновения рака. Акциз может составить более 160 рублей на 1 килограмм. Если его введут, стоимость колбасных изделий вырастет почти на 30 процентов.

Полученные от акцизов средства предлагают направить на снижение цен на здоровое питание.

Инициативу поддержали в Минздраве, отметив, что конкретные шаги еще обсуждаются.


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Сегодня в 08:56, просмотров: 286, комментариев: 6


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Комментарии:
Евгений Шепелев
не нравится
Сегодня в 09:33
Даешь минтай по 50 р за кило и курицу за 100!
Евгений Шепелев
не нравится
Сегодня в 09:33
Предлагаю еще на 50% транспортный налог на личные автомобили увеличить, вырученные деньги на покупку велосипедов и зимней амуниции безлошадным направить
Евгений Шепелев
не нравится
Сегодня в 09:35
И на кроссовки. До работы, с работы 7 км-максимум на месяц подошвы хватает
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:19
Как всегда - тут повысят, а там не снизят. Проходили уже.
444 Евгений Шепелев
не нравится
Сегодня в 10:38
Дожили! Запутинский бюджетный тролль ржет над политикой правительства Путина, которому профицитного бюджета не хватает на войну со всем миром, репрессии и лживую пропаганду, без которых не продлить свое правление в России до бесконечности. Вынуждены бедолаги, дабы хоть чуточку доверия у читателей к ним было, беззлобно потешаться над очередным "плановым" увеличением поборов с россиян, вводимым, практически как в совке, - чуть ли не "по многочисленным просьбам трудящихся". Боже мой! Куда мы катимся, если уже самые жадные, циничные и небрезгливые, если вернейшие из вернейших...
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:36
Вернейшие первыми, помнится, Муамару царствие небесное, палку куда-то вставили

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