Офицеры получили право работать дольше

МВД России предложило внести поправки в законодательство и повысить предельный срок службы в правоохранительных органах. Предполагается, что это поможет повысить качество работы сотрудников и поспособствует последовательной передаче опыта от старшего поколения младшему.

Майорам предельный срок службы хотят поднять до 55 лет. Полковникам - до 60-ти. А генерал-майорам и генерал-лейтенантам – до 65-ти.

Отдельно отмечается, что сейчас пенсионеры МВД не могут найти работу, поэтому и предлагается увеличить срок нахождения на службе.