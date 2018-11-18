За год на дорогах погибло 15 тысяч россиян

Сегодня отмечается международный День жертв ДТП.

Глава ГИБДД Михаил Черников предоставил официальную статистику ДТП в России и назвал количество смертей из-за них. С начала 2018 года произошло 136 тысяч происшествий на дорогах страны. В них погибло 15 тысяч человек, 174 тысячи получили травмы различной степени тяжести.

Чернаков отметил, что человеческий фактор до сих пор остается главнейшим фактором в дорожно-транспортных происшествиях.