Сегодня утром рядом с домом №40 по ул. Мелик-Карамова было обнаружено тело молодого человека. Как сообщают жильцы, мужчина выпал из окна и от полученных травм скончался на месте. Во сколько произошел несчастный случай, пока неизвестно. Труп был обнаружен примерно в семь утра. Сейчас Следственный комитет и сотрудники УВД устанавливают обстоятельства случившегося.
В Сургуте у одной из многоэтажек найден труп молодого мужчины
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 13:39, просмотров: 113, комментариев: 0
Как создать компьютерную игру с нуля? Расскажут разработчики сургутской Charge Game Studio: Булат Сайфуллин, Владимир Менякин и Иван Смирнов // ONLINE 26 ноября в 11:00