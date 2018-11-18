В Сургуте у одной из многоэтажек найден труп молодого мужчины

Сегодня утром рядом с домом №40 по ул. Мелик-Карамова было обнаружено тело молодого человека. Как сообщают жильцы, мужчина выпал из окна и от полученных травм скончался на месте. Во сколько произошел несчастный случай, пока неизвестно. Труп был обнаружен примерно в семь утра. Сейчас Следственный комитет и сотрудники УВД устанавливают обстоятельства случившегося.